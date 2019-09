5 exercícios que favorecem o emagrecimento

Se fosse possível determinar uma fórmula perfeita para o emagrecimento, certamente a combinação seria uma alimentação regrada e a realização de exercícios físicos regularmente. Obviamente, emagrecer depende de inúmeros outros fatores, embora esses dois aspectos sejam indispensáveis para qualquer iniciativa.

A ajuda de um nutricionista pode ser o caminho mais assertivo na hora de optar por uma alimentação balanceada. no entanto, ao partir para os exercícios, há muitas dúvidas. Qual é a melhor atividade para emagrecer? Apenas fazer musculação resolve? Entendendo esse dilema, separamos uma lista de cinco exercícios que favorecem o emagrecimento e, ainda, dão aquela elevada na autoestima:

Corrida. Todo mundo sabe os benefícios da corrida para o organismo e para a saúde, certo? Simples de praticar e com liberdade de correr em diferentes ambientes e cenários, a corrida está no topo da lista de atividades que auxiliam no emagrecimento.

Escalada. Para quem gosta de alpinismo, a notícia é ótima. A atividade aparece em segundo lugar entre as práticas que favorecem o emagrecimento saudável e natural.

Caminhada. Parceira das corridas, a caminhada está na terceira colocação entre as atividades mais indicadas para quem quer ou precisa emagrecer.

Yoga. A prática de yoga, com posturas e disciplina corporal é uma grande aliada no emagrecimento a médio e longo prazo, aparecendo em quarto lugar no ranking.

Dança. Diferentes tipos de danças favorecem o emagrecimento com a prática constante. Dança de salão, salsa, foxtrote, zumba e outros estilos movimentam o corpo e estimulam a queima de gordura.

Para chegar a esse ranking de atividades, pesquisadores da Universidade Nacional de Taiwan analisaram dados de 18.424 chineses entre 30 e 70 anos e suas práticas de atividades. Dessa forma, qualquer que seja a escolha pela atividade física favorita, vale lembrar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda praticar, no mínimo, 150 minutos de exercício físico semanalmente.

Além disso, como já apontado, o contato com um nutricionista e o estabelecimento de uma dieta balanceada, com itens selecionados para uma melhor alimentação, como frutas, verduras, creme de avelã fit, whey protein como suplemento, além de proteínas magras, serão potencializados e uma a combinação perfeita para a perda de peso e o emagrecimento.