3º Congresso Jurídico-Espírita aborda novos conceitos de família em Campo Grande

Evento nacional enaltece o amor como base familiar acontecerá neste fim de semana na capital de Mato Grosso do Sul

Com o tema “Amor: a base das famílias do século 21” será realizada em Campo Grande a terceira edição do Congresso Jurídico-Espírita Brasileiro, pela AJE Brasil (Associação Jurídico- Espírita do Brasil).

O evento, realizado a cada dois anos de maneira itinerante, acontecerá nos dias 13 e 14 de setembro e abordaráassuntos relacionados às constituições familiares atuais, como adoção, divórcio, alienação parental, guarda compartilhada, famílias homoafetivas, parentabilidadesocioafetiva emultiparentalidade.

“Em uma época em que surgem diversas formas de família, impulsionando os tribunais a se posicionarem sobre essas questões, nota-se que o afeto tem sido a diretriz principal a basear tais decisões. Não se trata de levantar bandeiras, mas sim discutir a importância do amor como pilar das famílias sob a ótica da doutrina espírita”, explica a presidente da Associação Juliane Penteado.

O evento é voltado para toda a comunidade, incluindo a acadêmicos de direito, advogados, juristas e demais interessados no assunto, independente da religião, e tem como objetivo discutir o enfrentamento de conflitos familiares, sob a ótica do amor, visando o progresso social.

PROGRAMAÇÃO

DIA 13/09/2019 – sexta-feira

18h30 – Abertura dos portões

19h20 – Boas vindas

19h30 – Harmonização musical.

19h50 – Prece

20h00 – Fala da Presidente da Ajebrasil– Juliane Penteado

20h10 – Palestra: FamiliasReconstituidas – o afeto como diretriz fundamental (Décio Iandoli Junior)

21h10 – Encerramento.

21h30 – Jantar (adesão facultativa. Valor: R$ 25)

DIA 14/09/2019 – sábado

08h – Abertura dos portões

08h30 – Harmonização musical.

08h50 – Boas vindas e prece

Das 09h às 10h – Painel: Divórcio com amor é possível? Uma perspectiva jurídica e psicológica.

09h – Perspectivas jurídicas: Fabio Rombi

09h30 – Perspectivas psicológicas: ErciliaZili

10h – Intervalo: café com prosa.

10h30 às 12h – Roda de conversas. (Sala 01: alienação parental e guarda compartilhada / Sala 02: parentabilidadesocioafetiva e multiparentalidade)

12h– Intervalo para o almoço (facultativo. Valor: R$ 25).

14hàs 15h30 – Roda de conversas. (Sala 01: primeira infância-direitos da criança, deveres dos pais / Sala 02: adoção-prática fundada no amor / Sala 03: famílias homoafetivas)

15h30 – Intervalo: café com prosa.

16h– Palestra: Constelação familiar – método de resolução de conflitos fundado no amor. (Daniela Migliari)

17h– Encerramento.