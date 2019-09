10 destinos brasileiros para conhecer de ônibus

O Brasil tem a quarta maior malha rodoviária do mundo, com 1.720.700 km de estradas e rodovias. Por isso, opções para viajar de ônibus não faltam! Para determinados roteiros, de acordo com o seu ponto de saída, muitas vezes pode ser mais rápido e econômico optar por passagens aéreas em alguns trechos e então seguir de ônibus.

As viagens de ônibus, além de ser a única opção para alguns destinos que não possuem aeroporto, costumam trazer mais conforto, devido ao tamanho das poltronas e o espaço entre elas. A possibilidade de paradas durante o trajeto também facilita para pessoas que não conseguem ficar muito tempo paradas. Veja 10 opções para você viajar de ônibus no Brasil!

Gramado (RS)

Uma das mais famosas cidades da região serrana do Rio Grande do Sul, a cidade é conhecida como “capital do Natal” – pois preserva atrações natalinas o ano inteiro! Além disso, as temperaturas mais baixas do inverno atraem principalmente casais e famílias que desejam viagens mais tranquilas.

Ouro Preto (MG)

Assim como outras cidades da região, esse destino é uma excelente opção para quem deseja conhecer mais da história do Brasil. As atrações permitem que você viaje no tempo para a época colonial.

Jericoacoara (CE)

Um paraíso natural no Ceará, as praias da região encantam brasileiros e estrangeiros. O visual rústico das construções dão um toque ainda mais especial ao destino.

Búzios (RJ)

Descoberta pela grande estrela Brigitte Bardot, a cidade ergueu um monumento em sua homenagem. A antiga vila de pescadores hoje é o destino perfeito para quem gosta de agitação em cenários naturais.

Ilha do Mel (PR)

Para chegar até a Ilha do Mel você precisará ainda de uma embarcação. Um espaço tranquilo com opções para quem gosta de uma vida noturna mais agitada, principalmente no verão.

Trancoso

Um outro destino que faz sucesso entre celebridades internacionais, como Beyoncé e Solange Knowles, a região está próxima de Porto Seguro.

Caldas Novas (GO)

Para pessoas que gostam de tranquilidade e aventura, ou para quem deseja se beneficiar das propriedades medicinais das águas termais, essa cidade em Goiás atrai diversos turistas de todas as idades.

Bonito (MS)

Cenários de grande beleza em pleno interior do Brasil atraem turistas de todas as regiões do país e do mundo.

Balneário Camboriú (SC)

Para quem não abre mão de uma viagem próxima ao mar, Balneário Camboriú é o destino perfeito – principalmente para quem gosta de esportes mais radicais.

Capitólio (MG)

Um dos tesouros naturais de Minas Gerais, o destino é repleto de cachoeiras e uma flora muito rica.