Zeca e Vander entregam kits para agricultura familiar indígena em Caarapó e Douradina

REPASSE| Projeto tem apoio da Funai e atenderá as 70 aldeias espalhadas em 25 municípios do Estado

Os deputados federais Zeca do PT e Vander Loubet (PT-MS) realizaram na última sexta-feira (17), mais uma etapa das entregas dos kits da agricultura familiar para populações indígenas. Desta vez as aldeias beneficiadas foram a Panambi, em Douradina, e Tey Kue, em Caarapó.

Foram entregues ao todo 110 sacas de milho, 160 enxadas, 65 enxadões, 80 pás do tipo coração e sementes de abobrinha, quiabo, melancia, maxixe, cenoura, abóbora moranga e beterraba.

A primeira etapa foi realizada em janeiro na aldeia Amambai, na região Sul do Estado. Estão sendo distribuídas sementes, óleo diesel e maquinários para comunidades indígenas investirem na agricultura familiar e de subsistência. R$ 1 milhão está sendo investido em emendas parlamentares e mais R$ 500 mil de contrapartida do governo do Estado em parceria com prefeituras e a Fundação Nacional do Índio (Funai).

Com os recursos foram comprados equipamentos como: tratores, grades aradoras, carretas agrícolas, roçadeiras manuais e hidráulicas, engenhos de cana, patrulhas mecanizadas, microtratores e recursos para a manutenção dos maquinários já existentes, além de insumos como sementes de maxixe, abóbora, quiabo, melância, cenoura, abóbora moranga e calcário para que cada comunidade possa ter sua produção própria. Os investimentos estão sendo distribuídos pela Funai.

“Esses recursos vão permitir a consolidação desse nosso projeto da agricultura familiar nas aldeias indígenas, atendendo as 70 aldeias espalhadas em 25 municípios sul-mato-grossenses, com apoio da Funai e demais instituições ligadas a terra”, comentou Zeca.

Vander enfatiza a importância da agricultura familiar, já que 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros têm origem nesse tipo de produção. “Sem falar que dar condições para que as famílias indígenas possam produzir, seja para subsistência ou para comercialização, é permitir que tenham dignidade e orgulho da sua relação com a terra”, concluiu.

Educação Indígena

Zeca aproveitou a visita a Douradina e se reuniu com prefeito Jean Sérgio (PEN) e conheceu as obras da escola indígena, que está sendo construída dentro da própria aldeia.

“É muito gratificante ver mais uma escola indígena sendo construída no nosso Estado com recursos ainda do governo Dilma. Uma política inclusiva que iniciou nos nossos governos (1999-2006) e se fortaleceu com apoio do governo federal”, lembrou Zeca.