Yuri Alberto, joia do Santos, está na mira de Arsenal e United, diz jornal

O Santos ainda nem subiu Yuri Alberto, do sub-17, para os profissionais. Mesmo assim, o jogador de 16 anos já desperta o interesse de grandes clubes europeus. De acordo com o jornal britânico “The Sun”, o atacante está na mira de Arsenal e Manchester United, da Inglaterra.

Segundo a publicação, olheiros das duas equipes acompanham o Mundial da categoria, que vem sendo disputado na Índia. Mesmo sendo reserva da equipe comandada pelo técnico Carlos Amadeu, Yuri Alberto chamou a atenção dos ingleses, que estão preparando propostas para o santista em 2018.

Ainda de acordo com o jornal, o Peixe teria pedido £ 37,5 milhões (R$ 157 milhões) para liberar jovem, que assinou o primeiro contrato profissional em julho deste ano.

O centroavante deve ser promovido ao elenco profissional do Santos a partir do ano que vem. Yuri Alberto é uma das revelações da equipe sub-17 do alvinegro, considerada a mais promissora do clube nos últimos anos.

Na base, o jogador já marcou mais de 80 gols e foi artilheiro de diversos torneios, como a Copa Zico Sub-15 (nove gols em seis jogos) e Paulista Sub-15 (32 gols em 26 jogos).