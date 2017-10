Ximbinha diz que vai processar cantora que deixou sua banda

GLOBO.COM

Ximbinha quer resolver na Justiça o imbróglio com a cantora Michele Andrade, que anunciou na última segunda-feira sua saída da Banda X, novo projeto musical do ex-marido de Joelma.

“Não deve nenhum valor à cantora Michele Andrade, que abandonou a Banda X sem nenhum explicação e sem aviso prévio no último dia 16. A assessoria também garante que Ximbinha pagava salário mensal de R$ 6 mil à cantora pernambucana. Ximbinha informa que tem todos os comprovantes e que eles serão apresentados na ação judicial que ele pretende mover contra ela”, diz o comunicado enviado pela assessoria do músico na tarde desta quarta-feira.

Segundo Ximbinha, além do salário pago à cantora, ele tinha assumido o compromisso com Michele de pagar seu aluguel num apartamento num prédio de luxo na Praia de Boa Viagem, em Recife.

Michele publicou em sua conta no Instagram, na última segunda-feira, os motivos que a fizeram deixar o projeto. Ela é a quarta cantora a abandonar a parceria com Ximbinha desde que o músico seguiu em novos projetos após se separar de Joelma.

“Oi, gente, na data de hoje estou deixando de participar da BANDA X em decorrência de descumprimentos do que foi acordado para o projeto. Fico muito triste em dar essa notícia para todos os fãs, pois sei que já estavam com as melhores expectativas para que tudo desse certo; assim como eu!”, escreveu ela em sua conta no Instagram.