Walter agride colega, é afastado de jogo e tem futuro em xeque no Goiás

Rosiron Rodrigues/Divulgação

Walter foi afastado do Goiás para a partida que a equipe realizará neste sábado contra o Rio Verde, às 16h, pelo Campeonato Goiano. O atacante agrediu o goleiro da base Matheus durante treino da sexta-feira e foi cortado da concentração. Ele estava em Rio Verde e foi obrigado a retornar para Goiânia pelo presidente do clube, Sergio Rassi.

Em uma disputa de bola no treino da sexta-feira em Goiânia, Walter foi para uma divida com Matheus e o acertou com uma cotovelada. A agressão foi tão forte que Matheus precisou ser encaminhado a um hospital para passar por exames, mas já foi liberado e está em casa.

Segundo a assessoria de imprensa do Goiás, em conversa com Harlei Menezes, diretor de Walter admitiu que agrediu o goleiro de forma proposital. Um pouco antes da cotovelada os dois tiveram uma discussão.

O departamento jurídico do clube já está ciente do caso e dentro dos próximos dias Sergio Rassi definirá o futuro do atleta.

Confira a nota oficial do Goiás

“Quando tomou conhecimento dos fatos ocorridos no treinamento de sexta-feira, envolvendo o atacante Walter e o goleiro Matheus, a presidência do clube determinou que Walter retornasse à Goiânia. Em seu lugar a comissão técnica convocou Aylon, que já se juntou a delegação em Rio Verde”