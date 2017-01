VÔLEI MS estreia em casa na Superliga B

Divulgação AVP

O time AVP (Associação de Vôlei do Pedregal) Rádio Clube, representante de Mato Grosso do Sul na Superliga B* masculina vai jogar, pela primeira vez em casa, neste sábado (28). Com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte, a equipe enfrentará o Botafogo (RJ), no Ginásio da Mace, às 19h.

A partida, além de marcar o encontro inicial da equipe com a torcida, é a chance dos sul-mato-grossenses conquistarem sua primeira vitória. Será o terceiro compromisso da AVP na Superliga B. O time entra em quadra com força máxima. Destaque para o ponteiro Victor que já jogou no Sesi-SP e na seleção brasileira e lidera o time na missão de vencer um dos favoritos ao título.

Se depender da força da arquibancada, a virada começa este fim de semana. A mobilização nas redes sociais aumenta conforme o dia do jogo se aproxima. Mil ingressos foram colocados à venda por R$ 10 (inteira) e R$ 5 + 1kg de alimento não perecível (meia). A expectativa do clube é lotar o ginásio.

“Estamos muito felizes em estar participando da Superliga B que é uma competição muito forte. Nosso clube tem apenas dois anos de existência e já conseguiu alcançar um lugar que muitos não conseguem com mais tempo. Temos uma equipe boa, mas nova de idade, sem tanta experiência em competições como essa. Temos certeza de que vamos evoluir no decorrer da competição, estamos treinando e trabalhando para isso. Esperamos contar com a torcida e fazer um bom jogo”, disse o diretor da AVP/Rádio Clube, Geninho.

A Fundesporte tem apoiado o time desde o início da caminhada rumo à elite do voleibol nacional. Em 2016, auxiliou com transporte para que a equipe disputasse a Taça de Prata, seletiva para a Superliga B. Este ano, a parceria continua. “Investir no alto rendimento é também prioridade na Fundesporte. Assim como focamos no esporte escolar, universitário e de recreação, temos como fundamental o esporte de alto rendimento. Queremos que nossos atletas continuem jogando e representando nosso Estado na vida adulta. Apoiar o time da AVP é positivo não só para a equipe, mas também para o público que pode acompanhar jogos de alto nível e para Mato Grosso do Sul que tem seu nome levado para todo país”, disse o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda.

Os ingressos estão sendo vendidos na Planeta Esportes, Andrea Doces e Uninter. Os alimentos arrecadados serão doados para a Fundação Barbosa Rodrigues.