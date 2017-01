Visitantes do Showtec 2017 poderão ter acesso a rota turística em Bonito

Divulgação

Uma das novidades do Showtec 2017 promete estimular o turismo na região de Bonito, distante cerca de 150 km de Maracaju, onde o evento será sediado, nos dia 18, 19 e 20 de janeiro. Por meio de parceria entre a Fundação MS e a Trippe Turismo, os visitantes da feira poderão fechar pacotes de turismo e, assim, conhecer os principais atrativos e as belezas naturais de uma das cidades mais requisitadas pelos turistas do Brasil e do mundo.

Conforme o diretor da agência de viagens e turismo, Ricardo Trippe, os pacotes poderão ser contratados durante a feira. “Vamos disponibilizar transporte de van e, quem quiser, poderá sair do Showtec e ir direto para Bonito. Já temos roteiros de saída programados para os três dias de evento. Os pacotes são bastantes flexíveis e serão fechados conforme a vontade do cliente. Também haverá ofertas para quem quiser conhecer Bonito com veículo próprio”, explica.

Entre os passeios inclusos no roteiro, está a visita ao Parque das Cachoeiras, onde é possível se aventurar pela trilha ecológica na mata ciliar do Rio Mimoso. Ao todo, o local é composto por sete cachoeiras, onde é possível tomar banho em suas piscinas naturais. Além disso, o turista poderá conhecer as Grutas de São Miguel, localizadas na Reserva Natural Parque Ecológico Vale Anhumas.

A diversão continua com a flutuação na Nascente Azul, onde o visitante pode flutuar na nascente repleta de peixes e plantas que ornamentam o ambiente, cujo local possui uma trilha exuberante e diversificada. Outro item que faz parte da rota é o passeio de bote no Rio Formoso, que apresenta cenário impressionante, sendo propício para momentos divertidos entre crianças, jovens e adultos.

Para o presidente da Fundação MS, Luis Alberto Moraes Novaes, a iniciativa é uma forma de estimular o desenvolvimento do Estado também por meio do turismo. “Além das informações técnicas, exposições e mostras de sistemas produtivos e novas tecnologias para o campo, vamos agregar ao evento essa parceria, que ajudará a fomentar o turismo em Mato Grosso do Sul”, comenta.

SHOWTEC

Destinado aos produtores e empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros, o Showtec é uma feira anual onde são apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do agronegócio brasileiro.