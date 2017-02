Vigilância orienta sobre doenças sexualmente transmissíveis no carnaval

A. Frota

Com o foco em conscientizar a população quanto a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, o Departamento de Vigilância em Saúde Programa Municipal de DST, AIDS e hepatites virais realiza “blitz” a partir desta sexta-feira (24).

A ação distribuirá kits de prevenção e brindes a população, tendo em vista reforçar sobre o uso da camisinha, em especial durante a folia do Carnaval.

“O objetivo é mobilizar a sociedade para se prevenir quanto as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS, para que não façam sexo sem proteção,pois, sabemos que nessa época há aumento expressivo do número de parceiros eventuais”, destaca Berenice de Oliveira Machado Souza, coordenadora do Programa.

Conforme a coordenadora, o aumento de pessoas contaminadas com tais doenças em Dourados, é alarmante.

“O contágio de sífilis aumentou quase 100% nos últimos três anos e Aids 40% nos dois últimos anos”, disse.

Ela destaca que “o uso de preservativo é a maneira mais eficiente de prevenção”, com ênfase ainda ao fato de AIDS não ter cura.

As blitz de prevenção acontecem nesta sexta-feira (24), às 16h no posto da Polícia Rodoviária Federal de Dourados e nos dias 25 e 27, às 16h no Terminal Rodoviário.

Organizadores de evento que quiserem apoio para trabalhar a conscientização com a população quanto a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis podem entrar em contado com o programa pelo telefone: 3423-8622.