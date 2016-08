Vida de Britney Spears vai virar filme

CNN

A vida da cantora pop Britney Spears será contada em filme, produzido pelo canal americano de TV Lifetime. Com duração de duas horas e lançamento previsto para 2017, Britney terá como protagonista a atriz australiana Natasha Bassett, do filme Salve, César!.

O canal televisivo revelou que o filme contará a vida da cantora, hoje com 34 anos, desde a sua infância no estado da Louisiana, onde foi descoberta pela indústria musical, passando pela relação com Justin Timberlake e o casamento com Kevin Federline.

Em 2013, a cantora reencontrou alguma estabilidade com um espetáculo permanente em Las Vegas.