A vida de Amarildo Leite entre as linhas dos desenhos e a sirene da ambulância

Nesta segunda-feira, 30 de janeiro, é o Dia do Quadrinho Nacional e para celebrar o Diário MS traça um perfil do quadrinista douradense Amarildo Leite, que dentre outros trabalhos, desenha as charges deste jornal. Prestes a completar 51 anos de idade, ele recorda fatos da sua trajetória profissional, faz uma avaliação da sua produção artística e revela alguns projetos que está desenvolvendo.

Amarildo nasceu em Dourados no dia 28 de julho de 1966 e cresceu no bairro Bandeirantes, divisa com a aldeia Caiuá: “Minha infância foi maravilhosa. Meu pai trabalhava em olarias. Tive a infância que muitas pessoas hoje consideram perfeita: jogava bola em campo de terra, pescava… Cresci em meio à natureza”.

Ele conta que o interesse por desenhar surgiu naturalmente. Quando ia trabalhar com o pai na olaria, rabiscava no barro com os dedos, em geral imagens comuns como animais e plantações. Quando começou a estudar, gastava muito papel, lápis e canetas desenhando.

“Algum tempo depois, quando eu já estava com dez anos de idade, meu pai viu o desenho de um jogador de futebol que eu havia feito e me elogiou, dizendo que eu seria um bom desenhista. Foi a partir dali que meu interesse começou a se fortalecer. Comecei então a ler e copiar desenhos de histórias em quadrinhos”, recordou.

Na adolescência, conheceu o gibi do “Tex”, um caubói do faroeste americano, porém produzido por artistas italianos: “Os desenhos eram perfeitos e me influenciou em minha carreira. Aquele estilo me influencia até hoje. Também fiz cursos de desenho por correspondência, pois na época era o único jeito de conhecer melhor a parte técnica”.

Atualmente, além das charges e caricaturas para o Diário MS, Amarildo também é editor na TV Rit, onde produz comerciais e vinhetas em animações 2D e 3D, e motorista de ambulância da Prefeitura de Dourados.

“Costumo dizer que um trabalho compensa o outro. Como motorista de ambulância, melhorei muito como homem desenhista. Aprendi a conhecer as pessoas, as necessidades mais urgentes do ser humano. E, com isso, aprendi a ter sensibilidade, característica importante para qualquer artista. Com o tempo, fui me colocando no lugar das pessoas que vi sofrendo, algumas esperando até mesmo a morte e hoje consigo colocar sentimentos em meus desenhos, vejo-os como uma extensão de mim”, afirmou ele.

CARREIRA

Em 40 anos de atividade artística, Amarildo ilustrou dezenas de capas de livros de vários escritores de Dourados, como Odila Schwingel Lange, Nicanor Coelho, Silva Junior (ilustrou todo o livro) e Ruth Hellmann, que lançará este ano um livro feito há cerca de 20 anos e ainda inédito.

Seus trabalhos mais importantes são os dois volumes de “A história de Dourados em Quadrinhos”, produzidos para a Prefeitura e publicadas em 2002 e 2004. As revistas estão disponíveis gratuitamente na internet.

A partir delas, produziu o filme em animação “Homens Dourados”, com duração de 38 minutos. “O filme não disponibilizei, mas alguns professores sempre me procuram para apresentá-lo em salas de aula a seus alunos. É gratuito, basta trazer pendrive”, disse.

PROJETOS

Amarildo está concluindo uma HQ para a Social Comics, plataforma digital de publicação por assinatura, considerada a Netflix dos quadrinhos. Intitulada “Birra, futebol aos trancos e barrancos”, conta a história de um grande desafio que o chefe Tanajura, da Aldeia dos Barrigas, aceitou ao ser ridicularizado por um sitiante dono do time campeão na cidade. Para isso, ele deverá treinar seus indiozinhos que não têm a menor condição de ganhar o jogo.

Já está disponível na Social Comics a HQ “Bizarro, a Promessa da Lua”, escrita nos anos 2000, sobre um menino que foi renegado pela mãe e é entregue à lua devido a uma promessa.

Ele está trabalhando nos desenhos de “Birra, em busca da Flor Coração”, escrita nos anos 80, sobre uma família que procura a Aldeia dos Barrigas para que os índios a guiem a um lugar onde pode existir uma flor com propriedades medicinais.

Para o segundo semestre, está na fila a HQ “Homens Dourados”, baseada na história inicial de Dourados. “Será nosso faroeste aqui. É uma adaptação livre com alguns fatos da história de nossa cidade”, revela.

FORTALECIMENTO

Amarildo acredita no fortalecimento da arte dos quadrinhos em Dourados, na medida em que forem surgindo novos artistas e fomentando o mercado de HQs.

“Quando eu era jovem, você teria de ir para os grandes centros. Hoje em dia, com a internet, as possibilidades de sucesso se ampliaram muito. Nosso Estado é um celeiro de grandes histórias que precisam ser contadas e os quadrinhos são forma muito boa para isso”, avalia.

Indagado sobre que conselhos daria para quem quer se aventurar a produzir HQs, afirmou: “Para quem quer ser roteirista, é básico: ler, ler e ler. Ler de uma maneira crítica, perguntando o porquê de cada acontecimento dentro da estória. Ver filmes, séries, com curiosidade no desenvolvimento das estórias. Para desenhar sãos duas coisas: a técnica e a alma. Preste atenção nas coisas ao seu redor. Cada desenhista vê a mesa coisa de um jeito diferente. Encontre seu jeito. E treine muito, mas muito mesmo. Pense desenho, respire desenhos se apaixone por desenho”.

APOIOS NA VIDA

Amarildo afirma que assim como o elogio do pai o incentivou a desenhar mais e mais, é preciso ouvir as críticas que ajudem a melhorar a arte.

Nesse sentido, ele destaca o incentivo que recebe da família — a esposa Luciana Simião, o filho Cássio Leite Siqueira e o enteado Leonardo Simião e Luna.

“A Luciana tem me motivado muito a produzir ou reformular antigas estórias em quadrinhos para publicação na Social Comics. Inclusive me ajudando a colorir os desenhos. Também participa das charges que publico no Diário MS me dando ideias, sugerindo e criticando”, finalizou.

COMEMORAÇÃO

31 de janeiro é considerado o Dia do Quadrinho Nacional porque nesta data em 1869, Angelo Agostini publicou na revista “Vida Fluminense” (1868-1875), a primeira HQ do Brasil: “As Aventuras de Nhô Quim ou Impressões de Uma Viagem à Corte”. A celebração foi criada em 1984 pela Associação dos Quadrinhistas e Cartunistas do Estado de São Paulo (AQC-ESP).

Dentre outras HQs, “Bizarro, a Promessa da Lua” e “A história de Dourados em Quadrinhos”, volumes 1 e 2, estão disponíveis na internet.