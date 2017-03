Vereadores prestigiam troca de comando no DOF

Os vereadores da Câmara de Dourados participaram na manhã desta sexta-feira, dia 3, da troca de comando no DOF (Departamento de Operações de Fronteira). Assumiu essa unidade de policiamento especial o coronel Kleber Haddad Lane em substituição ao coronel Ary Carlos Barbosa. A solenidade foi na sede do departamento, na Rua Coronel Ponciano, no Parque dos Jequitibás.

“Não poderíamos deixar de participar desta solenidade. Viemos aqui trazer o nosso apoio ao novo comandante e também agradecer ao coronel Barbosa pelos serviços prestados a Dourados”, afirma a presidente da Câmara, Daniela Hall (PSDB). “Desejamos muito sucesso ao coronel Haddad e que ele desenvolva um trabalho de excelência ajudando na segurança da população de Dourados”, afirma Daniela.

Acompanharam a presidente na solenidade os vereadores Sérgio Nogueira (vice-presidente), do PSDB, Pedro Pepa (1º secretário), do DEM, Cirilo Ramão (2º secretário), do PMDB, Juarez de Oliveira (PMDB), Romualdo Ramim (PDT), Junior Rodrigues (PR), Madson Valente (DEM), Cido Medeiros (DEM) e Braz Melo (PSC).

O coronel Haddad vem do CPE (Comando de Polícia Especializada), sediado em Campo Grande. De 2003 a 2005, quando era capitão, Haddad trabalhou no DOF. Atuou também no Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), Companhia de Escolta, Polícia Ambiental e Polícia Rodoviária Estadual.

O coronel Barbosa assumiu o DOF em janeiro de 2015. Antes havia sido comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados. Ele vai assumir a Superintendência de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul.

Sediado em Dourados o DOF é atual em 1.500 km na linha de fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia. São 600 quilômetros de fronteira seca. O departamento é considerado o melhor do país na defesa de fronteira. Em janeiro a instituição, que começou como GOF (Grupo de Operações de Fronteira), completou 30 anos e lançou o selo comemorativo do Jubileu de Pérola.