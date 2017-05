Vereador Jânio solicita criação de CAPS Infantil para Dourados

Thiago Morais

O vereador Jânio Miguel (PR) indicou à prefeita Délia Razuk (PR) a possibilidade de viabilizar a criação de um CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) Infantil para tratamento psicossocial de crianças e adolescentes no município de Dourados.

De acordo com o vereador, devido à cidade ser a maior do interior do Estado, ela necessita de um local e estrutura para realizar os atendimentos em crianças com idade mínima de três anos e adolescentes até 18 anos, com transtornos emocionais graves.

“Estudos indicam que crianças que recebem atendimento o mais cedo possível, tende a se desenvolver socialmente e até a exercer funções, que sem os atendimentos oferecidos por serviços como o CAPS infantil, os impediria de desenvolver”, disse o vereador.

Jânio pontuou ainda que no CAPS os atendimentos seriam realizados por uma equipe interdisciplinar formada por profissionais das áreas de psicologia, psiquiatria, enfermagem, pediatria, musicoterapia, educação física, terapia ocupacional, pedagogia entre outros.

“A importância deste local é inquestionável, para nossas crianças e jovens. Para que eles possam ter a chance de se preparar para a vida de uma forma saudável e feliz beneficiando toda a sociedade do município de Dourados”, enfatizou Jânio.