Vereador Jânio Miguel fomenta incentivo à leitura

Thiago Morais

Na sessão ordinária da Câmara de Dourados do dia 13, o vereador Jânio Miguel (PR) solicitou ao senador Pedro Chaves (PSC/MS) a aquisição de um ônibus para a implantação de uma biblioteca itinerante.

A proposta do projeto é que a Prefeitura de Dourados, sob o comando de Délia Razuk (PR), pela Secretaria de Educação, equipe o veículo com um vasto acervo, principalmente com obras de escritores regionais de Mato Grosso do Sul.

Essa biblioteca itinerante deve ser utilizada nos distritos, comunidades indígenas e bairros da cidade. “Garantirá oportunidade e incentivo à prática da leitura em família, incentivando a cultura e promovendo transformações na sociedade”, afirma Jânio.

Segundo o vereador, pesquisas do mundo todo mostram que a criança que lê e tem contato com a literatura desde cedo, principalmente se for com o acompanhamento dos pais, é beneficiada em diversos sentidos. “Ela aprende melhor, pronuncia melhor as palavras e se comunica melhor de forma geral”, explica.

Jânio acrescenta ainda que a leitura frequente ajuda a criar familiaridade com o mundo da escrita, facilita a alfabetização e ajuda em todas as disciplinas, já que o principal suporte para o aprendizado na escola é o livro didático.

“Ler também é importante porque ajuda a fixar a grafia correta das palavras. Quem é acostumado à leitura desde bebezinho se torna muito mais preparado para os estudos, para o trabalho e para a vida. Isso quer dizer que o contato com os livros pode mudar o futuro das crianças”, ressalta o vereador.

“Nos Estados Unidos, por exemplo, a Fundação Nacional de Leitura Infantil (National Children’s Reading Foundation) garante que para a criança de 0 a 5 anos cada ano ouvindo historinhas e folheando livros equivale a 50 mil dólares a mais na sua futura renda”, lembra.

“Nossa ideia é que, por meio da leitura, toda família possa desenvolver a criatividade, a imaginação, além de adquirir cultura, conhecimentos e valores”, justifica a proposta.