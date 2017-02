Vereador Germino Roz vai à Capital em busca de reforçar a cultura de Batayporã

DIVULGAÇÃO

Na primeira hora da manhã desta quinta-feira (16), o vereador vice-presidente Germino Roz (PR), da cidade de Batayporã, acompanhado da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), participou de uma audiência com o secretário de Estado de Cultura, Turismo, Desenvolvimento e Inovação, Athayde Nery. O encontro aconteceu nas dependências da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Na oportunidade, Germino Roz apresentou as demandas culturais do município de Batayporã, que foram endossadas pela deputada Mara Caseiro. A reunião tratou de apoio ao espetáculo da Paixão de Cristo, que teve início em 2016, e segundo Germino, irá se repetir em 2017. “Não temos condições de fazer tudo sozinho, e nesse momento o Governo do Estado se mostrou muito atencioso em favor de nossa causa”, disse o vereador.

Athayde lembrou que Batayporã precisa se adequar ao Sistema de Cultura, que foi iniciado no ano de 2016 e não foi finalizado. De acordo com o secretário, Batayporã tem muito potencial e fama. O gestor esteve em Batayporã representando o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, no início de 2016, quando o Consulado Tcheco foi inaugurado naquela cidade.

Mara Caseiro falou de seu compromisso com as ações desempenhadas em Mato Grosso do Sul e destacou Batayporã como um berço de artistas. “Batayporã é uma cidade pequena, do interior, valente e audaciosa, um verdadeiro berço de artistas. Sem a ajuda necessária já faz muito, agora com o nosso apoio, tenho certeza que irá se destacar muito mais”, enfatizou.

O ponto alto da reunião foi quando Athayde e Mara Caseiro se prontificaram a buscar os meios para que o interior do Espaço Cultural da cidade, que hoje se encontra em péssimas condições, seja reformado e adaptado para que as atividades culturais tenham o mínimo para que sejam realizadas. “Esta deputada está na luta por tudo que é bom neste Estado. Vamos buscar sempre parcerias para que o traga a oportunidade ao povo sul-mato-grossense e esta ação é importante”, finalizou.