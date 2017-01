Vereador Estefan fala sobre o inicio do mandato e seus primeiros projetos

Primeiro mandato, vereador mais jovem da bancada, Estefan Káiros é o terceiro vereador mais votado de Ivinhema com 655 votos e é o primeiro secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal.

Divulgação

Para o vereador é uma satisfação ser escolhido pelo voto popular, e representá-los é uma responsabilidade. “Fiquei muito feliz em saber da confiança que meus amigos e eleitores de Ivinhema têm por mim, ser representante do povo exige muito trabalho e seriedade, e estou disposto a retribuir os 655 votos. Acredito que é possível fazer uma política séria, resolver ou amenizar as necessidades da população ao alcance do poder público”, explica.

O vereador salientou seus projetos e ideias para este ano, como os direitos e deveres das crianças e adolescentes na grade curricular das escolas municipais, o aumento do IPTU em Ivinhema e seu projeto que pode amenizar um pouco estes altos valores, que será o ‘IPTU Verde’.

“Pretendo instituir o Programa Municipal de Combate às Drogas, com o objetivo principal de discutir e propor soluções para este grande flagelo da cidade; criar a frente Parlamentar de Saúde Mental e Combate à Dependência Química; instituir o “IPTU Verde”, que objetiva oferecer desconto parcial do IPTU aos imóveis que adotarem medidas que visem à proteção e a conservação do meio ambiente; inclusão de conteúdo que trate dos direitos e deveres das crianças e adolescentes na grade curricular do ensino fundamental na rede Pública Municipal”, pontua.

Para o vereador o bom relacionamento com o Executivo e o Legislativo é fundamental. “Eu sou uma pessoa de muito diálogo, a harmonia fará parte do meu relacionamento com o prefeito Éder Uilson (PSDB) e as lideranças políticas”, finaliza.