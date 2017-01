Vereador em MS é alvo da PF por agiotagem com Bolsa Família e votos

Do G1

A Polícia Federal (PF) faz nesta terça-feira (24) operação que tem como alvo um vereador eleito em Ladário, a 410 quilômetros de Campo Grande, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O parlamentar é suspeito de emprestar dinheiro a eleitores, reter cartões do Bolsa Família, ‘perdoar dívidas’ em troca de votos e ainda mentir sobre a prestação de contas da campanha.

As investigações sobre o vereador começaram há três meses após denúncias. Neste período, foram feitas buscas na casa do suspeito, na época candidato. O resultado da apuração é a segunda fase da operação Anatocismus, que faz buscas domiciliares e ainda pretende fazer duas conduções coercitivas e duas prisões preventivas.

Cerca de 15 policiais participam. Os investigados foram indiciados por corrupção eleitoral ativa, falsidade ideológica eleitoral conhecida como uso de caixa dois, agiotagem e retenção de documentos de identificação. Em caso de condenação as penas somadas podem variar de dois a 11 anos de prisão.

As investigações indicam que o vereador teria comprado votos com valores entre R$ 100 e R$ 200,00 e perdoado algumas dívidas em troca de votos. Ainda segundo a polícia, eram exploradas principalmente, pessoas de baixa renda, em clara situação de vulnerabilidade econômica e social.

Muitas das vítimas são beneficiárias do programa Bolsa Família, as senhas delas e os cartões de saque eram retidos, para pagar os empréstimos, com juros de aproximadamente 30% ao mês. Além de fraudar o programa Bolsa Família, para a compra de votos, o candidato também teria sonegado e inserindo informações falsas na prestação de contas de campanha.