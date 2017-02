Vereador de Caarapó volta a cobrar farmácia popular na área central

REIVINDICAÇÃO| O vereador ainda apresentou outras proposições que buscam melhorias para cidade

DIVULGAÇÃO

O vereador Odirlei Luiz Longo, o Pipoca (DEM), deu início ao seu segundo mandato priorizando a cobrança de melhorias na área da Saúde. Na primeira sessão ordinária que abriu o ano legislativo, em conjunto com o presidente da Casa, André Nezzi (PDT), o parlamentar voltou a cobrar a instalação de uma farmácia básica da Rede Municipal de Saúde na área central.

Na indicação encaminhada ao prefeito Mário Valério (PR) e ao novo secretário Municipal de Saúde, Valberto Ferreira da Costa, o vereador afirma que tal requisição é um anseio da população que reside na área central e também em bairros adjacentes, e que necessitam se deslocar até o Posto de Atendimento Médico (PAM) em busca de medicamentos.

“Dei a sugestão, inclusive, que a farmácia popular poderia ser instalada em uma das salas disponíveis no prédio da antiga escola Narciso Menezes, isso com certeza iria oferecer comodidade aos munícipes, principalmente, aos idosos e pessoas que possuem necessidades especiais e que não têm condições de se deslocar até o PAM, que é o único local que oferece a farmácia municipal”, defendeu o vereador Pipoca.

Outras indicações

O vereador Pipoca também apresentou indicação ao prefeito Mário Valério e ao Departamento Municipal de Trânsito, solicitando que viabilize a fixação de placas com nome das ruas no bairro Jardim Santa Marta II.

Segundo o proponente, a falta de identificação das ruas no bairro, tem causado transtornos às pessoas que realizam entregas de compras e correspondências. “Sabemos que o referido bairro conta com um considerável número de moradias, e a fixação de placas indicativas com os respectivos nomes facilitará o acesso a todos os que precisam localizar algum endereço”, cobrou o vereador.