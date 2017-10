Ventania vira avião e arrasta aeronave em aeroporto de Santa Maria

GLOBO.COM

Um avião foi arrastado e outro foi virado pelos fortes ventos na madrugada desta quinta-feira (19) em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul. As duas aeronaves estavam estacionadas no pátio do aeroporto local. A situação ocorreu devido a um temporal que provocou estragos em 34 cidades do estado, conforme a Defesa Civil.

O avião que foi virado é de pequeno porte e pertence a uma empresa particular. Já a aeronave que foi arrastada é da companhia Azul e seguiria viagem para Porto Alegre. Entretanto, devido à situação, o voo teve que ser cancelado.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foram registradas rajadas de vento de 94,3 km/h na cidade.