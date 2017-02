Velório de Marisa será no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

Do UOL

Wilton Júnior/ Estadão Conteúdo

O velório da ex-primeira dama Marisa Letícia Lula da Silva, mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acontecerá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na Grande SP. O horário ainda não foi confirmado, mas deve acontecer na noite desta quinta-feira (2).

Marisa, 66 anos, teve a morte cerebral declarada pela manhã, depois de sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) no dia 24 e ficar internada no Hospital Sírio-Libanês por nove dias.

De acordo com o sindicato, por meio de sua assessoria, a entidade fez a oferta do local para a família, mas ainda não recebeu a confirmação. Em Brasília, o líder do PT na Câmara, deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) confirmou que o velório será no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, hoje à noite, com enterro nesta sexta (3) de manhã. De acordo com ele, “a maioria dos deputados do PT” na Câmara viaja a São Paulo, hoje, no final do dia, para prestar solidariedade à família Lula.

Pela manhã, Lula divulgou a morte cerebral da mulher publicamente por meio de uma rede social, e disse que autorizou a doação de órgãos.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o protocolo exige que a morte cerebral seja confirmada por meio de dois exames, antes dos órgãos serem avaliados para doação. O primeiro foi feito no início da manhã e o segundo, por volta das 12h45.

Após a confirmação da morte cerebral, a Central de Transplantes foi notificada e iniciou o procedimento de verificação de possíveis receptores. Ainda não há informações sobre os órgãos que serão doados e nem quando o processo será concluído.

Marisa Letícia chegou a apresentar uma ligeira melhora na terça-feira (31), e a sedação começou a ser reduzida. Como ela não reagiu bem, voltou a ser sedada.

No dia anterior, os médicos haviam informado, em boletim médico, que a ex-primeira dama tinha tido “trombose venosa profunda” detectada nos membros inferiores. A equipe utilizou um filtro de veia cava para impedir que coágulos se deslocassem para outras regiões do corpo.

Além do filho de seu primeiro casamento, Marcos, adotado por Lula, Marisa deixa os filhos Fábio, Sandro, Luís Cláudio, a enteada Lurian (filha do ex-presidente com uma ex-namorada), e o marido, Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois foram casados por 43 anos.