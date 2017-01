Veículo furtado é recuperado na MS-164

PMMS

Na manhã deste domingo (22) por meio da Base operacional de Ponta Porã, a Polícia Militar Rodoviária recuperou um veículo furtado na MS-164. Um homem de 39 anos e uma mulher de 47 foram conduzidos até a delegacia.

Em policiamento e fiscalização de rotina na MS-164, por volta das 06h40, foi dada ordem de parada ao condutor de um caminhão Mercedez Benz com placas do município de Cabedelo, na Paraíba. Durante a abordagem, o condutor do veículo demonstrou certo nervosismo, e em checagem em seus documentos foi constatado que havia um mandado de prisão em seu desfavor expedido pela 2° Vara Criminal de Campo Grande.

Em vistoria detalhada no veículo, a Polícia observou que o carro estava circulando com placas falsas e que se tratava de produto de furto ocorrido na cidade de Aracaju, no Sergipe, no dia 11 de novembro do ano passado.

Diante dos fatos, o veículo e os autores, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

Bárbara Ballestero – Diário MS