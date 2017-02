Veículo é apreendido por transporte irregular de baterias veiculares e empresa douradense é multada em R$ 1,7 mil

Em fiscalização ambiental realizada em Eldorado nesta sexta-feira (03), a PMA de Mundo Novo apreendeu um Fiat Strada realizando transporte de 66 baterias veiculares novas e 160 kg de sucatas de baterias usadas, de forma irregular.

Divulgação PMMS

O produto é composto de materiais perigosos para o meio ambiente. O veículo pertence a uma empresa com domicílio jurídico no município de Dourados. O material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Eldorado juntamente com o condutor, um homem de 31 anos, para procedimentos legais.

A empresa responsável foi multada em R$1.700,00 e deverá responder juntamente com o condutor por crime ambiental de transporte ilegal de produto perigoso, cuja pena é de um a quatro anos de reclusão.

Bárbara Ballestero – Diário MS

*Com informações da PMMS