Vacinação contra Influenza atinge metas em Nova Andradina

COGECOM

Divulgação

A campanha de vacinação contra a gripe do ano de 2017 está sendo finalizada e Nova Andradina figura entre os municípios do Estado que mais se aproximaram do cumprimento das metas de vacinação aos grupos de risco estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

A última etapa desta campanha da vacinação contra o Influenza estará liberada para o público em geral a partir desta segunda-feira (12). Estarão disponíveis, aproximadamente, 1000 doses, as quais serão distribuídas nas quatro unidades de saúde com sala de vacina.

Considerando a pouca oferta de vacinas, efeito decorrente do comparecimento das pessoas que integram aos grupos de risco, serão distribuídas senhas para a população que buscar a imunização, por ordem de chegada. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Andradina exige que o usuário, ao procurar pela imunização, leve o cartão do SUS e carteira de vacina.

Postos de Vacinação:

CEM- Centro de Especialidades Médicas das 07h30 às 16h00;

ESF Vila Beatriz das 07h30 às 11h00 das 13h00 às 15h00;

ESF Morada do Sol das 07h30 às 11h00 das 13h00 às 16h30;

ESF Casa Verde das 07h30 às 11h00 das 13h00 às 16:30;