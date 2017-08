Usain Bolt recebe convite para teste em time da segunda divisão da Inglaterra

Após deixar as pistas de atletismo, tricampeão olímpico dos 100m e dos 200m pode realizar desejo de ser jogador de futebol profissional

Shaun Botterill/Getty Images

Depois de se aposentar das pistas de atletismo no sábado, Usain Bolt já pode começar uma nova carreira no esporte. Ser jogador futebol sempre foi um desejo do jamaicano, que já ganhou o primeiro convite para se profissionalizar. O Burton Albion, da segunda divisão da Inglaterra, foi o mais rápido a oferecer ao multicampeão olímpico um teste nos gramados.

– Estaríamos muito interessados nele, obviamente. Ele fez muito pelo atletismo, e se você olhar o Adam Gemili, que esteve no revezamento 4x100m britânico, ele jogou futebol quando era jovem. De qualquer forma, ele seria muito rápido! Se ele conseguir aplicar o mesmo entusiasmo e a mesma dedicação ao futebol, quem sabe onde pode chegar? O nível técnico (da segunda divisão inglesa) é muito alto, e claro que ele precisaria atingir um nível de talento para entrar no time – disse Ben Robinson, presidente do Burton, em entrevista ao jornal britânico “The Sun”.

Dono de oito ouros olímpicos e recordista mundial dos 100m e dos 200m rasos, Bolt encerrou sua carreira no Mundial de Londres, com um bronze nos 100m. Uma lesão na coxa esquerda o impediu de fechar o revezamento 4x100m jamaicano no sábado.

Bolt já assinou contrato para defender o Manchester United em um amistoso beneficente contra o Barcelona no dia 2 de setembro. Torcedor declarado dos Red Devils, o agora ex-velocista precisa se recuperar da lesão na coxa para realizar seu sonho de jogar pelo United. (Globoesporte.com)