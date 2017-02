Urso e Águia Negra vencem e embolam classificação pelo grupo B do Estadual

MUDANÇA | Time de Mundo Novo somou os primeiros pontos na tabela; Sete de Dourados foi para a lanterna

Noé Faria

Dois jogos movimentaram a 2ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol na noite de quarta-feira. No Virotão, o Urso venceu o Naviraiense de virada por 2 a 1. Ícaro abriu o placar para o ‘jacaré do cone sul’ e Juvenil e Davi viraram para o Urso, que conquistou a primeira vitória jogando em Naviraí.

Com a vitória o time de Mundo Novo somou seus primeiros pontos na competição e deixou o Naviraiense com 1 ponto apenas.

Já no Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o Águia Negra venceu o Sete de Setembro de Dourados por 2 a 1. Tyty e Peu – que atuaram pelo Sete na temporada passada – marcaram os gols do rubro negro da capital e Primo fez o gol do atual campeão estadual. Tyty foi o autor do gol que deu o título estadual do ano passado para o Sete, em jogo contra o Comercial de Campo Grande.

Com a vitória, o Águia Negra entrou no G-4 e tem três pontos. Já o Sete de Setembro é o lanterna com 1 ponto apenas.

O jogo em Rio Brilhante foi válido ainda pela segunda rodada e foi assistido por cerca de 300 torcedores.

PRÓXIMA RODADA

A próxima rodada do Estadual prevê para este final de semana mais seis partidas, três pelo Grupo A e outras três pelo Grupo B. Pela 4ª rodada do Grupo A, União/ABC recebe o Serc, o Costa Rica joga em casa contra o Novo e, no Morenão, em Campo Grade, Operário e Comercial fazem o mais tradicional clássico do futebol sul-mato-grossense.

Já pelo grupo B, Corumbaense recebe o Naviraiense, o Ivinhema pega o Águia Negra em casa, enquanto que o Sete de Dourados vai a Mundo Novo enfrentar o Urso, em jogo adiado da terceira rodada, por causa da participação do Sete na Copa Verde.

COPA DO BRASIL

Também na noite de quarta-feira, jogando no Morenão, o Comercial fez um jogo equilibrado, mas perdeu para o Joinville (SC) por 1 a 0. Aldair marcou o gol do jogo aos 7 minutos da etapa final.

Na próxima fase o time catarinense encara o São Raimundo-PA na Arena Joinville. Já o Comercial volta as suas atenções para o Estadual e encara o Operário, domingo, em mais um clássico, no Morenão.