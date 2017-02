Upa finaliza parto iniciado em veículo

Divulgação

A Upa (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados atendeu na sexta-feira (10) uma situação não muito comum para os serviços da Unidade. Luciene Oliveira, moradora no residencial Harrison de Figueiredo, não conseguiu chegar a tempo na maternidade e teve seu bebê dentro do carro.

Como passava no momento à frente da Upa, procurou por socorro e, a cirurgiã geral Renata Vitorino terminou os procedimentos do parto junto com a equipe do plantão.

A direção da Upa informa que, por se tratar de uma unidade de urgência e emergência não tem como praxe a realização de parto, mas como a bolsa já havia rompido e a criança nascido, foi considerado como emergência. Esse é o 4º caso que acontece na Unidade.

A mulher e a filha, Sofia Vitória, após o atendimento emergencial, foram encaminhadas para a maternidade do HU (Hospital Universitário), para os demais procedimentos.