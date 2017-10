Universitário morre após carro capotar na MS-156 e despencar em barranco

Morreu na noite desta sexta-feira (20), em um acidente na MS-156 em Amambai, a 352 quilômetros de Campo Grande, Henrique Giordani Vitorasso, de 30 anos. Ele seguia para Dourados para visitar o pai, quando aconteceu o acidente.

De acordo com o Midiamax o acidente teria acontecido segundo informações da polícia entre 20h30 e 23 horas desta sexta-feira (20). Henrique teria perdido o controle da direção capotado o carro em que estava, um Fiat Strada, caindo em um barranco de aproximadamente sete metros.

Henrique foi jogado para fora do carro e o corpo encontrado a quatro metros do veículo. Funcionários que fazem a manutenção da rodovia encontraram o carro e o corpo do universitário, na manhã deste sábado.