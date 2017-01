União do grupo e apoio de lideranças foram fundamentais, afirma Daniela

João Carlos Torraca

João Pires

A eleição da mesa diretora da Câmara de Dourados, realizada na manhã de domingo, 1º, consolida a união do grupo de vereadores eleitos por coligações adversárias da chapa eleita para o executivo e denota equilíbrio entre as forças que compõem o legislativo municipal na legislatura que inicia, efetivamente, na primeira semana de fevereiro, com a volta das sessões em plenário.

Para Daniela Hall (PSD), 38, a única mulher entre os 19 eleitos em outubro para a Câmara e escolhida por nove deles para presidir o legislativo na gestão 2017/2018, apesar de o processo de escolha da Mesa diretora ter sido “tenso e muito acirrado”, foi uma “eleição democrática, onde prevaleceu a união do nosso grupo, a lealdade dos colegas, e, também, o apoio do deputado Zé Teixeira”, que é o principal líder da maior bancada da Câmara, o DEM.

Sobre o fato de ter sido anunciada como nome certo na chapa encabeçada pelo ex-prefeito Braz Melo (PSC), a quem derrotou na eleição para o comando da Mesa diretora, Daniela avalia que isso não gera desgaste algum e não interfere na relação com nenhum segmento político local, “até porque, nesse processo, a maioria dos vereadores do grupo que perdeu a eleição majoritária manteve conversações com o outro lado. Isso é natural, é da política, é do processo democrático”.

Para a nova presidente da Câmara, “o que importa agora é que a disputa terminou e o momento é de unirmos forças e, todos juntos, defendermos os interesses do legislativo e da população, e, sobretudo, cumprirmos nosso dever de trabalhar pela cidade”. Ela disse que espera manter uma relação harmoniosa com o executivo, para levar adiante os projetos que vão contribuir para o desenvolvimento do município.

TRANSIÇÃO

Daniela Hall, que visitou o **Diário MS** na tarde desta quinta-feira (5), elogiou a iniciativa do ex-presidente Idenor Machado (PSDB), que constituiu uma comissão para tratar da transição de governo, responsável pelo levantamento funcional, patrimonial e financeiro da Câmara, de modo que o dirigente entrantetenha em mãos todas as informações necessárias para a continuidade dos trabalhos, sem prejuízo da população.

“Achei uma iniciativa bastante positiva. É a primeira vez na história que se tem um sistema de transição de governo, formal e democrático, entre uma gestão legislativa e outra”, diz a presidente. A comissão, formada por servidores dos setores jurídico, de contabilidade e financeiro, vai trabalhar até o final de janeiro, quando deverá entregar relatório à presidência.

SESSÕES

A presidente confirmou a primeira sessão ordinária da legislatura que se inicia para o dia 6 de fevereiro e anunciou que será mantida a reunião de pré-pauta, nas manhãs de segunda-feira, dia da sessão semana.

Nessas reuniões os vereadores fazem uma discussão preliminar dos projetos que vão a plenário para votação, o que torna as sessões noturnas mais dinâmicas.