Um sábado nos anos 1960

Por quanto tempo um livro permanece conosco após a leitura? Esse é um parâmetro que uso para definir os meus favoritos. Eu te darei o céu e outras promessas dos anos 60, livro de memórias da escritora paulista Ivana Arruda Leite, entrou para este rol. Li num sábado inteiro, em meados de junho de 2010, e até hoje as peripécias juvenis que ela descreve com vigor continuam a me encantar.

Já conhecia o bom humor da autora por meio do seu blog Doidivana, mas retinha na memória a carga tragicômica das mulheres sofridas dos contos de Falo de mulher (2002) e Ao homem que não me quis (2005) e do romance Hotel Novo Mundo (2009). Por isso foi um deleite conhecer a garota divertidíssima que Ivana foi (ou ainda é?).

Com uma prosa deliciosa, em Eu te darei o céu…, lançado em 2004,Ivana consegue nos transportar para aqueles loucos anos e descreve com muito bom humor as delícias de ter sido adolescente na efervescente São Paulo em que a Jovem Guarda, os festivais da canção, as telenovelas e “otrascositas mais” faziam um sucesso “tremendo”. Uma década que marcou as gerações seguintes.

Tornou-se um dos meus livros preferidos porqueoqueeuconhecia daquela época tinha assistido em algumas parcas reportagens na TV. Mas o livro de Ivana, sem exagero, é um ótimo testemunho: como eram a escola, os costumes, a mídia — enfim:a vida! —, naquela época em que tudo, a meu ver, estava vindo à tona, “saindo do armário”, sendo (re)inventado.

A prosa de Ivana é saborosa, nítida; ou melhor: vívida! É esseoadjetivo mais adequado ao livro:vívido!Consegui me ver ao seu lado da jovem Ivana no auditório da Rede Record de Televisão, na maior euforia; consegui ver oseu quarto repleto de fotos de Roberto Carlos (minha tia Zefinha também é apaixonada por ele); conheci SãoPaulo… Os meninos, as meninas, os estudos, a família, os ídolos, as revistas,orádio, a televisão… Tudo correndo naquelas linhas tãobem escritas… Alinhavadíssimas!

Episódios que garantem muitas gargalhadas sãoas loucuras que ela apronta por causa de sua paixão por Roberto Carlos.Um dia ficou horas em espreita na frente do apartamento do cantor e tentou entrar no prédio para encontrá-lo! Anos depois, “quase adulta”, toma uma atitude que é uma espécie de rito de passagem, de amadurecimento… Mas não revelo, para que os curiosos procurem o livro.

Definitivamente, Ivana sempre soubese divertir e sabe como prender seus leitores. Monotonia jamais!Recomendo com veemência (como ela sempre faz quando curte muito alguma coisa)!

SERVIÇO

Título: Eu te darei o céu e outras promessas dos anos 60

Autora: Ivana Arruda Leite

Editora 34

Ano de lançamento: 2004