Um mês após dar à luz, Eliana recebe visita de Paula Fernandes

Eliana, que deu à luz Manuela, em setembro, recebeu a visita especial da cantora Paula Fernandes em sua casa, em São Paulo. “Olha quem veio nos visitar aqui em casa. A linda, linda… @paulafernandes. Obrigada pelo presente da Manu, ela vai ficar uma fofura”, disse a apresentadora.

A cantora também registrou o encontro. “Eliana, querida! Muito obrigada pela recepção em sua casa! Adorei as brincadeiras e nosso papo maduro! Você é linda por dentro e por fora! Amei conhecer Manu! Beijinhos mil!”, escreveu Paula.

Aos 43 anos, Eliana teve sua segunda filha, a primeira do relacionamento com o diretor Adriano Ricco. Ela também é mãe de Arthur, de 6 anos, da união com o produtor musical João Marcello Bôscoli.