UFGD publica novo calendário de chamadas do Vestibular

Divulgação

A UFGD mudou nesta segunda-feira (23) o cronograma das chamadas do Vestibular 2017, por meio da retificação do Edital de Homologação CCS nº 44. O objetivo foi acompanhar o calendário dos resultados do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) do Ministério da Educação. Com essa alteração, tanto os candidatos aprovados no Vestibular quanto no Sisu farão a matrícula no mesmo dia, uniformizando os prazos para os dois processos de seleção.

Assim, a lista da segunda chamada do Vestibular que seria publicada nesta segunda-feira, agora será divulgada em 27 de janeiro e as matrículas ocorrerão dias 03, 06 e 07 de fevereiro, das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h, no cineauditório da Unidade 1 da UFGD (Rua João Rosa Góes, 1961, Vila Progresso). Já a terceira chamada está prevista para acontecer no dia 10 de fevereiro.

Os aprovados devem ficar atentos a sua modalidade de inscrição (acesso universal ou por cotas) e ter em mãos originais e cópias dos documentos exigidos para matrícula, listado no Anexo I do Edital de Abertura CCS nº 05 de 01 de agosto de 2016 e, caso necessário, os constantes no Edital de Divulgação PROGRAD n° 24 de 02 de agosto de 2016 para comprovação de renda.

A classificação final e o desempenho individual de cada candidato estão disponíveis na área restrita, que pode ser acessada pelo link http://arearestrita.ufgd.edu.br.