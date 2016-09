UFGD e Comando Militar do Oeste assinam acordo de cooperação

A Reitoria da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), representada pelos professores doutores Liane Maria Calarge e Marcio Eduardo de Barros, e o Comandante Geral do Comando Militar do Oeste (CMO), General Paulo Humberto Cesar de Oliveira, estiveram no Forte de Coimbra, em Corumbá, para assinar um Acordo de Cooperação com a finalidade de conservação de patrimônio histórico-cultural e o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão na Área Militar do Forte de Coimbra.

Com a assinatura do acordo, será possível, tanto para o CMO quanto para a Universidade, desenvolver ações educacionais em conjunto e capacitar mão de obra, tendo, como foco, a preservação ambiental e a memória histórica do Brasil.

Além de toda riqueza cultural do Forte de Coimbra essa parceria visa promover o desenvolvimento do turismo na região de forma integrada e sustentável, estimulando a valorização e proteção do patrimônio e, também, de todo ambiente. “Com esse projeto, queremos mostrar para o Brasil o quanto esse lugar é importante. O conhecimento é que vai manter toda essa estrutura. Primeiro vamos conversar com a comunidade, entender o que ela precisa e como podemos ajudar com as nossas pesquisas”, disse a Reitora.

O Comandante do CMO explicou que o Exército continua tomando conta da região como uma grande Base de apoio, mas, a partir dessa assinatura do Acordo de Cooperação, toda a estrutura do Forte Coimbra fica à disposição da Universidade e de seus pesquisadores. “Com os trabalhos da Universidade, o Forte de Coimbra pode se tornar um ponto de desenvolvimento em diversas áreas. É uma região muito fértil para os diferentes campos da pesquisa científica”, finalizou o General.

O Acordo de Cooperação é importante para desenvolvimento de projetos em parceria com outras Universidades que tenham interesse, nas mais diversas áreas de conhecimento.

A visita contou ainda com o comandante da 3ª Companhia de Fronteira – Forte Coimbra, Major Geraldo Bessa de Abreu Filho, os técnicos-administrativos da UFGD Vagno Nunes de Oliveira, gestor do Acordo de Cooperação, e Claúdio César Koch, responsável pela Divisão de Bases de Estudos, da PROEX.