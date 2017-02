UEMS seleciona professores temporários em Campo Grande e Nova Andradina

Divulgação

Estão abertas inscrições para seleção de professores temporários para as unidades de Campo Grande e Nova Andradina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). As vagas são para as áreas de Ciências da Saúde, Língua Brasileira de Sinais – Libras, Medicina e Ciência da Computação.

O valor da hora aula varia conforme o nível de formação do docente: Auxiliar Graduado – R$ 13,87; Auxiliar Especialista – R$24,97; Assistente (Mestre) R$ 35,92; Adjunto (Doutor) R$ 50,62.

Os processos seletivos serão válidos para o ano letivo de 2017, podendo no interesse da UEMS, serem prorrogados para o ano letivo de 2018.

Campo Grande

As vagas são para Ciências da Saúde, Libras e Medicina. As inscrições podem ser feitas até esta terça-feira (7), presencialmente, de segunda a sexta feira, das 8h às 17h, no Escritório de Representação da UEMS, que fica na Rua da Paz, número 540, no Jardim dos Estados, ou podem ser encaminhadas pelos Correios, dentro do prazo e no endereço previsto no edital.

Os requisitos para concorrer à vaga para Ciências da Saúde são graduação em Odontologia, ou Farmácia, ou Enfermagem, ou Nutrição, ou Fonoaudiologia, ou Fisioterapia, ou Terapia Ocupacional, ou Educação Física, ou Serviço Social, ou Ciências Biológicas, ou Biomedicina, ou Medicina Veterinária, ou Psicologia; e pós-graduação em Ciências da Saúde, ou Saúde Coletiva, ou Enfermagem ou Educação.

Para a vaga de Libras os requisitos são graduação em Letras/Libras ou Licenciatura em qualquer área com certificação do PROLIBRAS, ou Licenciatura em qualquer área com comprovação de experiência profissional na área do ensino de Libras de no mínimo um ano.

Para Medicina é exigida graduação em Medicina,Registro no CRM e Residência Médica reconhecida pelo CNRM ou ABM/CRM.

As provas serão realizadas de 21 a 23 de fevereiro, em Campo Grande. O processo seletivo será composto de prova escrita e prova de títulos.

Nova Andradina

A vaga é para a área de Ciência da Computação. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (10), presencialmente, na secretaria da Unidade Universitária de Nova Andradina, no horário das 7h30 às 13h30, ou podem ser encaminhadas pelos Correios, dentro do prazo e no endereço previsto no edital.

Os requisitos para concorrer à vaga são graduação em Ciência da Computação, ou Sistemas de Informação, ou Análise de Sistemas, ou Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ou Engenharia da Computação, ou Engenharia de Software, ou Informática, ou Processamento de Dados (Tecnológico) ou Computação (Licenciatura).

As provas serão realizadas de 6 a 8 de março, em Nova Andradina. O processo seletivo será composto de prova escrita e prova de títulos.

Tatiane Queiroz/ Comunicação UEMS