UEMS seleciona professores temporários da área de Direito para a Unidade de Naviraí

Divulgação

A UEMS (Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para seleção de professores temporários na área de Direito. As vagas disponíveis são para a Unidade do município de Naviraí.

O candidato que desejar concorrer às vagas deve ser graduado e pós-graduado em Direito.

As vagas disponíveis são para as áreas de Direito Privado e Direito Público. Para a vaga de Prática Jurídica é necessário que o candidato tenha graduação, pós-graduação, exercício de advocacia por período mínimo de dois anos, além de registro na OAB (Ordem dos Advogados no Brasil). O valor da hora aula dependerá do nível de formação do docente, por exemplo, para Auxiliar Graduado a hora aula será de R$13,87, para Auxiliar Especialista R$24,97, para Assistente (Mestre) R$35,92 e para Adjunto (Doutor) R$50,62.

Clique aqui e confira o edital.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas presencialmente ou enviadas pelos Correios. Os candidatos que optarem pela forma presencial devem comparecer à Unidade de Naviraí das 13h30 às 17h30 até o dia 27 de janeiro. Os que optarem por enviar pelos Correios devem estar atentos ao prazo e ao endereço que consta no edital.

Seleção

A seleção é feita mediante prova didática e prova de títulos. As provas deverão ser realizadas do dia 14 ao 16 de fevereiro na cidade de Naviraí.

O processo seletivo vale para o ano letivo de 2017, mas em caso de interesse da UEMS pode ser prorrogado para o ano letivo de 2018.

Bárbara Ballestero – Diário MS

*Com informações de Assessoria