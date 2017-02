UEMS forma novos profissionais em Amambai, Mundo Novo e Nova Andradina

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) formou novos profissionais nas unidades de Amambai, Mundo Novo e Nova Andradina. As cerimônias de Colação de Grau da Instituição, que fazem parte do Calendário de Formaturas 2017, começaram no dia 1º de fevereiro, na cidade de Dourados.

No dia 10 de fevereiro, formandos receberam a outorga de grau dos cursos de Ciências Sociais e História, durante uma cerimônia repleta de emoção na cidade de Amambai. O evento foi realizado no Palladium Eventos e prestigiado por amigos, familiares e servidores da UEMS. A solenidade contou com a presença da Pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários, Márcia Alvarenga.

Já no dia 15 de fevereiro, formandos da unidade de Mundo Novo, dos cursos de Ciências Biológicas e Tecnologia em Gestão Ambiental, receberam a outorga de grau. A cerimônia também contou com a presença da pró-reitora Márcia Alvarenga.

No dia 17 de fevereiro foi a vez dos novos professores de Computação e Matemática, formados pela unidade da UEMS em Nova Andradina, receberem os diplomas. A solenidade de colação de grau, realizada na Câmara de Vereadores da cidade, contou com a presença do Reitor da UEMS, professor Fábio Edir dos Santos Costa.

Clique aqui e veja mais fotos das Colações de Grau.

UEMS

Com 23 anos de história, a UEMS está entre as principais instituições de Ensino Superior na região Centro-Oeste. Com mais de 20 mil profissionais formados ao longo de sua trajetória, a Instituição já consolidou sua participação no desenvolvimento social, econômico cultural e científico de Mato Grosso do Sul.

Concebida com a proposta de levar a educação superior ao interior do Estado, cumpriu com excelência essa missão. A Universidade conta, atualmente, com 66 cursos de graduação, 22 cursos de especialização, 14 mestrados e dois doutorados.

Além disso, considerando apenas as unidades físicas, a UEMS é a Instituição de Ensino Superior mais presente no Estado, com unidades em 15 cidades, além de polos e futuros polos de Educação a Distância em outros dez municípios.

Tatiane Queiroz/ Comunicação UEMS