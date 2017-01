UEMS de Dourados oferta 640 vagas em 16 diferentes cursos

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) – Unidade de Dourados oferta em 2017 um total de 640 vagas em 16 cursos para alunos ingressantes pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) que desejam ingressar no Ensino Superior.

A previsão é que as inscrições do Sisu comecem após a divulgação da nota do Enem, que está estimada para esta quarta-feira (18), de acordo com o Ministério da Educação (MEC). A UEMS oferta, no total, 2.348 vagas em 57 cursos de graduação, nas 15 cidades onde a Instituição possui unidades.

Para disputar as vagas os candidatos precisam, necessariamente, ter participado da edição de 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter zerado na prova de redação. O resultado com as notas do Enem será divulgado na próxima sexta-feira (8), segundo o MEC.

Com 21 anos de história, a UEMS vivencia uma boa fase com investimentos do governo estadual consolidando, assim, seu protagonismo no desenvolvimento do MS e colaborando para a transformação dos municípios onde está presente por meio da formação de profissionais qualificados.

Vagas em Ciências Exatas

Na área de Exatas, a UEMS de Dourados oferta vagas em modalidade de bacharelado nas áreas de Ciências da Computação (40), Sistemas de Informação (40), Engenharia Ambiental (50), Engenharia Física (50) e Química Industrial (30). Na modalidade de licenciatura, a instituição disponibiliza vagas em Matemática (40), Física (40) e Química (40).

O ponto forte para quem deseja ingressar em alguns destes cursos é alta demanda no país por profissionais que atuem na área de exatas. Tanto bacharéis quanto licenciados em quaisquer das graduações ofertadas pela UEMS têm alta possibilidade de ingressarem no mercado de trabalho, devido à falta de mão-de-obra qualificada. O foco de absorção destes profissionais está em indústrias, empresas de informação e tecnologia e ensino público e privado.

O destaque vai para o curso de Sistemas de Informação no que tange ao desenvolvimento de softwares, projetando e desenvolvendo sistemas a partir das necessidades dos usuários, da funcionalidade de sites, e garantindo que as informações possam ser acessadas de forma correta e organizada. Numa sociedade digital, a importância deste profissional é essencial.

Engenharia Ambiental e Química Industrial também são áreas de amplo crescimento. A primeira propõe soluções ecologicamente corretas para os problemas ambientais modernos como poluição de recursos naturais, entre demais aspectos. A outra, forma químicos aptos a elaborar laudos relativos ao controle de qualidade, problemas ambientais, higiene sanitária, decisões forenses e análises clínicas, atuando em empresas e/ou centros de pesquisa.

Oportunidades em Humanas

A UEMS possui cursos com excelentes desempenhos na área de Ciências Humanas. A Unidade de Dourados oferta em 2016 vagas em modalidade de licenciatura na área de Letras – Habilitação em Português/Inglês (40) e Português/Espanhol (40), e Pedagogia (40). Para cursos em modalidade de bacharelado, há vagas em Direito (50) e Turismo (40).

Licenciados em Letras podem atuar em diversas funções além de lecionar, de revisão de textos em editoras a agências de publicidade, como tradutores (se for capacitado em outra língua) e áreas correlatas. Quem optar por cursar Pedagogia poderá lecionar em escolas para alunos do ensino fundamental (1º ao 5º anos), além de atuar como supervisor ou coordenar projetos educacionais voltados para crianças.

Bacharéis em Direito podem trabalhar em áreas jurídicas diversas, atuando em empresas, consultorias específicas e, principalmente, no campo dos cargos que incorporam as carreiras públicas desde a Magistratura, Ministério Público, Procuradorias, Advocacia-Geral da União até os cargos de analistas e técnicos dos tribunais, agências reguladoras e outras instituições.

Por fim, o profissional de Turismo que, uma vez formado, poderá adentrar numa das carreiras mais promissoras do país – dados do Ministério do Turismo atestam que o segmento impulsiona os setores automobilístico, de gastronomia, artesanato, entre outros, e é responsável por 3,7% do PIB nacional.

Ofertas em Ciências Biológicas e da Saúde

Com um quadro composto por docentes qualificados, a UEMS oferta vagas nos cursos de Enfermagem (50) e Ciências Biológicas nas modalidades bacharelado (25) e licenciatura (25), sendo reconhecidos como excelentes opções para quem deseja seguir estas áreas.

O curso forma profissionais para atuação em todas as áreas da saúde: assistencial, administrativa e gerencial, atendendo de forma humanizada a pacientes ou clientes em clínicas, hospitais, ambulatórios e empresas de médio e grande porte. Como em qualquer outra área, a carreira acadêmica também se revela como possibilidade.

Em relação às Ciências Biológicas, o profissional bacharel atua no desenvolvimento de pesquisa científica básica e aplicada sobre seres vivos em diferentes níveis – desde o molecular até os ecossistemas, com preservação, saneamento e manejo sustentável da biodiversidade e de ecossistemas. O licenciado na área segue como docente em instituições e escolas e, com a devida formação, também pode lecionar em Universidades.

Confira neste link o quadro de vagas detalhado.