Uems de Aquidauana realiza eventos científicos de Zootecnia em setembro

Chico Ribeiro

A unidade de Aquidauana da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) realiza nos dias 28 e 29 de setembro o V Workshop de pós-graduação em Zootecnia e Ciência Animal e o VI Encontro científico de Zootecnia da Uems, que abordará o tema “Zootecnia MS: Produção Animal Cada Vez Mais Forte”.

O Workshop da Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul é um evento itinerante, realizado anualmente nos municípios que sediam programas em Zootecnia ou Ciência Animal no Estado de Mato Grosso do Sul. Já o Encontro Científico da Zootecnia Uems é um evento promovido e realizado anualmente pelo Curso de Zootecnia da Universidade.

Ambos os eventos visam integrar a comunidade científica da área de Zootecnia e áreas afins do Estado de Mato Grosso do Sul, difundindo os trabalhos desenvolvidos e conhecimentos gerados na área, objetivando a promoção do desenvolvimento rural sustentável. O evento congrega renomados pesquisadores, docentes, graduandos, pós-graduandos na área de Zootecnia.

O público alvo dos eventos são: docentes, pesquisadores, discentes (graduação e pós-graduação) e demais profissionais liberais (zootecnistas, médicos veterinários, engenheiros agrônomos, entre outros) que atuem na área de Zootecnia.

Com realização do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia – Produção Animal no Cerrado-Pantanal e Curso de Graduação em Zootecnia da Uems, Unidade Universitária de Aquidauana.

Os eventos ocorrerão no Centro de Convenções Prefeito Cláudio Valério (Anastácio-MS), localizado na rua João Leite Ribeiro – Setor I, Anastácio – MS.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas no site do evento até o dia 28 de setembro de 2017.

O pagamento, no valor de R$ 40, deverá ser efetuado nas secretarias dos programas de pós-graduação em Zootecnia da Uems, UFMS ou UFGD. Os comprovantes de pagamento devem ser encaminhados para o email: eczuems@gmail.com.

A inscrição confere o direito de submissão de até dois resumos para o encontro científico. O não pagamento da inscrição até o dia 10/09/2017 acarretará no cancelamento da submissão dos resumos.