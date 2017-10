Uefa abre investigação contra a Roma por manifestações racistas contra Rüdiger

Com o empate, Chelsea e Roma fecharam o primeiro turno da fase de grupos na zona de classificação para as oitavas de final. Os ingleses, até o início da rodada com 100% de aproveitamento, lideram com sete pontos. Os italianos aparecem em seguida, com cinco, e foram beneficiados com o tropeço de mais cedo do Atlético de Madrid. Os espanhóis só empataram com o lanterna Qarabag e, com apenas dois pontos na terceira colocação, estão em situação complicada na tabela.