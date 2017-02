TSE ouvirá donos de gráficas sobre serviços para campanha de Dilma e Temer

O Tribunal Superior Eleitoral apura desde 2015, a pedido do PSDB, se a chapa formada por Dilma e Temer cometeu abuso de poder econômico e recebeu dinheiro oriundo do esquema de corrupção que atuou na Petrobras.

Desde que as investigações sobre a campanha começaram, a defesa da chapa vencedora nega ter cometido irregularidades e diz que todas as doações foram devidamente informadas à Justiça Eleitoral.

Na semana passada, as defesas do presidente Michel Temer e da ex-presidente Dilma Rousseff enviaram manifestações ao TSE no âmbito da ação que apura as contas da campanha.