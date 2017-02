Trump recebe premiê israelense na Casa Branca

Netanyahu deixou Israel nesta segunda-feira para encontrar Trump e confrontar suas promessas de campanha com a realidade atual da política em desenvolvimento na Casa Branca. Netanyahu e seu governo, considerado o mais à direita da história de Israel, viram na vitória de Trump o início de uma nova era após oito anos de tensões com a administração Obama.

“Em Washington, Benjamin Netanyahu irá testar a sua margem de manobra sobre a colonização”, afirmou à AFP Marc Heller, cientista político do Instituto de Estudos de Segurança Nacional (INSS).

Desde que tomou posse, Trump suavizou suas declarações de campanha, nas quais a direita israelense e alguns ministros do governo encontraram um incentivo para exigir uma colonização irrestrita e a anexação da Cisjordânia ocupada.

Na sexta-feira, em um jornal israelense, o próprio Trump declarou que não acredita que a expansão dos assentamentos seja “bom para a paz”. Na mesma entrevista, o presidente americano afirmou que desejava um acordo “bom para todas as partes”, mas que para isso israelenses e palestinos devem ser “razoáveis”.

“Em três semanas, Donald Trump empregou discursos diferentes, é preciso agir com cautela”, sugere Michael Oren, vice-ministro da diplomacia no gabinete do primeiro-ministro.