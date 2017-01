Trump proíbe governo dos EUA de financiar grupos pró-aborto no exterior

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira (23) uma ordem executiva que proibe o uso de dinheiro do governo para subvencionar grupos que pratiquem ou assessorem o aborto no exterior, uma política implantada por Ronald Reagan na década de 1980 e que seu antecessor, Barack Obama, tinha cancelado.

A proibição, conhecida como “política da Cidade do México” por ter sido anunciada em uma conferência da ONU realizada na capital mexicana em 1984, foi um dos principais eixos da política social do ex-presidente Reagan (1981-1989).

A medida pode afetar as atividades da Planned Parenthood, uma organização americana que fornece serviços de saúde reprodutiva em mais de 180 países e que se transformou em um alvo de ataques dos republicanos durante o fim do governo de Obama. A Planned Parenthood foi uma das organizações que apoiou a “Marcha das Mulheres”, protesto que reuniu milhões de pesssoas nos EUA e em outros países do mundo pelos direitos das mulheres.

Trump anunciou outras duas medidas nesta segunda: a saída do país do Tratado de Associação Transpacífico (TPP, na sigla em inglês) e o congelamento total de contratações de funcionários do governo, com a exceção das Forças Armadas.