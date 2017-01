TRT recebe reivindicações de advogados de Dourados

Divulgação

O aumento do número de magistrados e servidores nas duas Varas do Trabalho de Dourados faz parte da lista de pedidos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Subseção Dourados para o Presidente do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 24ª Região, desembargador João de Deus Gomes de Souza, que recebeu a comissão de advogados ontem.

Em resposta às solicitações, João de Deus anunciou que o Tribunal vai retomar, a partir de março deste ano, o Programa de Estágio que foi suspenso em maio em decorrência do corte orçamentário de 2016. O retorno dos estudantes vai reforçar o atendimento à população e aos advogados. Em relação à contratação de servidores, o magistrado explicou que depende da aprovação de leis pelo Congresso Nacional.

Atualmente, cada Vara do Trabalho de Dourados recebe, em média, 1.800 processos por ano e conta com dois juízes – um titular e um substituto. Esta semana, um novo magistrado passará a atuar na circunscrição.

Os advogados também solicitaram a implantação de um sistema áudio-visual para a realização de audiências, a criação de mais uma vara e a reativação do Núcleo de Conciliação na Justiça do Trabalho em Dourados para reduzir o tempo das audiências iniciais e de instrução.

Os requerimentos serão analisados pelo presidente do Tribunal que destacou que sua administração para o biênio terá dois grandes desafios: a redução do número de ações que ingressam anualmente na Justiça do Trabalho e a diminuição do tempo de tramitação do processo. “O objetivo maior da Justiça é entregar a prestação jurisdicional no menor tempo possível, é mandar o processo para o arquivo de forma definitiva” afirmou João de Deus.

Participaram da reunião o Presidente e a Vice-Presidente da OAB de Dourados, Fernando Bonfim Duque Estrada e Cristine Albanez Ricci; o Presidente da Comissão dos Advogados Trabalhistas, Ismael Ventura Barbosa; e a advogada membro da Comissão, Maristela Linhares Marques Walz.