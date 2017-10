Trio de ataque funciona, e PSG vence mais uma; Bayern bate Celtic

GAZETA ESPORTIVA

O Paris Saint-Germain segue mais líder do que nunca no Grupo B da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira Neymar e companhia visitaram o Anderlecht, em partida que fechou o primeiro turno da fase de grupos da competição, e não decepcionaram seus torcedores. Apesar de um primeiro tempo morno, os parisienses voltara para a etapa complementar melhores e garantiram a goleada por 4 a 0, voltando para casa com mais três preciosos pontos na bagagem graças aos gols de Mbappé, Cavani, Neymar e Di Maria.

Após três vitórias em três jogos, o Paris Saint-Germain está cada vez mais próximo de selar sua classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Embora tenha de dividir o grupo com o todo poderoso Bayern de Munique, o time francês vem correspondendo a todo o investimento feito por Nasser Al-Khelaifi na última janela de transferências, quando desembolsou nada mais, nada menos que R$ 822 milhões para tirar Neymar do Barcelona.

O Paris Saint-Germain volta a entrar em ação pela Liga dos Campeões no próximo dia 31, quando novamente enfrenta o Anderlecht, desta vez no Parque dos Príncipes, em Paris.

Bayern de Munique – Outro grande clube integrante do Grupo B da Liga dos Campeões que entrou em campo nesta quarta-feira foi o Bayern de Munique. Recebendo o Celtic, a equipe bávara tratou de confirmar seu favoritismo e afastar qualquer possibilidade de fracasso no torneio continental ao conquistar uma contundente vitória na Alemanha por 3 a 0, gols de Muller, Kimmich e Hummels.

O duelo foi especial pelo retorno do técnico Jupp Heynckes à Liga dos Campeões na beira do campo. De volta ao Bayern de Munique depois de anunciar sua aposentadoria em 2013, quando o time alemão não só faturou o título continental, mas também a tríplice coroa, o treinador parece, aos poucos, estar recuperando o bom futebol que Carlo Ancelotti não conseguiu fazer seus jogadores reproduzirem dentro das quatro linhas.

Na segunda colocação do Grupo B com seis pontos, o Bayern de Munique volta a entrar em ação pela Liga dos Campeões também no próximo dia 31, novamente contra o Celtic, desta vez na Escócia.