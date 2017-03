Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul

Edital Nº 6 – TRE/ZE043

O Exmo. Dr. JONAS HASS SILVA JUNIOR, MM. Juiz Eleitoral desta 43ª Zona, no uso de suas atribuições legais, etc.

TORNA PÚBLICA a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, relação, que ficará disponível e afixada no átrio do cartório, contendo os nomes e os números de inscrições de eleitores que deixaram de votar nas três últimas eleições, para conhecimento dos interessados, cujas inscrições deverão ser canceladas por força do disposto nos artigos 7º, § 3º, e 71, V, do Código Eleitoral.

Pelo presente, ficam os referidos eleitores cientificados de que o não comparecimento ao Cartório Eleitoral, para comprovação do exercício do voto, do pagamento da(s) multa(s) correspondente(s) ou de justificação de ausência, no período de 02 de março a 02 de maio do corrente ano, implicará no cancelamento automático das inscrições, nos termos dos §§ 6º e 8º do art. 80 da Resolução TSE n.º 21.538/03.

E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente edital no local de costume e publicado no Diário da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Dourados, aos nove dias dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete. Eu, Milca da Silva Pereira, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital.

