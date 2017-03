Três pessoas morrem em acidente na BR-163

Da redação com informações do Nova Alvorada Notícias

Nova Alvorada Notícias

Na manhã deste domingo (12) três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente no km 364 na BR-163 que liga Nova Alvorada do Sul e Campo Grande.

De acordo com informações do site Nova Alvorada Notícias, uma carreta Scania carregada com ração animal, com placa do município de Salto do Lontra(PR), invadiu a pista contrária colidindo na lateral de uma Ford Ranger, com placa de Curitiba (PR). Houve ainda a colisão frontal de um terceiro veículo com a carreta Scania, um Ford Fiesta, com placa de Toledo (PR). Três ocupantes do Ford Fiesta morreram no local. Uma senhora de 65 anos, que também estava no veículo, foi socorrida juntamente com o condutor da carreta e encaminhada ao Hospital Municipal daquele município. O condutor e o passageiro do Ford Ranger não sofreram ferimentos.

As vítimas fatais foram identificadas como Marilza Regina Gauer, Luciana Hartmann e Osmar Gauer, moradores de Toledo (PR).

A CCR MSVia e a Polícia Rodoviária Federal estiveram no local para procedimentos, sendo que para retirada dos corpos foi necessário fazer desencarceramento.