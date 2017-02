Transporte escolar inicia hoje na rede municipal

DOURADOS | Sistema começa atendendo alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, conforme determinação da prefeita Délia Razuk

Divulgação

A partir desta quinta-feira (16), começa a funcionar o sistema de transporte escolar dos alunos matriculados nas séries iniciais, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A prefeita Délia Razuk (PR) junto com a secretária municipal de Educação, Audrey Milan, já vistoriou os ônibus disponibilizados para esse serviço.

A prefeita determinou que os alunos matriculados na rede municipal de ensino sejam atendidos com prioridade, conforme compromisso firmado pessoalmente nas visitas que ela fez, juntamente com assessores e técnicos da Educação, às famílias residentes na região das sitiocas Campo Belo e Campina Verde, Chácara Bonanza, e aos moradores dos conjuntos Harrison de Figueiredo, Dioclecio Artuzi e no Jardim Guaicurus e adjacências.

“Desde o primeiro dia de mandato, tenho dito que meu compromisso é com as pessoas e assim será. A partir desta quinta-feira as mães dos alunos matriculados nas séries iniciais do Ensino Fundamental já podem procurar a Secretaria de Educação porque estamos garantindo o transporte dessas crianças para as respectivas escolas”, anunciou Délia Razuk.

O compromisso assumido pelo Município, também durante a audiência pública realizada no começo da semana na Câmara de Vereadores, torna-se realidade ainda no início do ano letivo da gestão, e foi motivo de comemoração entre várias mães. “Primeiramente, tivemos que promover uma força-tarefa para colocar esses ônibus em condições de circular na cidade, estavam todos sucateados, mas a ação rápida e emergencial dos nossos secretários foi determinante para que a partir de agora essas crianças tenham o direito assegurado”, concluiu a prefeita.