Tranquilidade, sono e rotina: Chape faz primeiro voo após tragédia com avião

Procedimento padrão. Assim a Chapecoense encarou o primeiro voo da equipe principal desde a tragédia de 29 de novembro, em Medellín. Sorridente antes do embarque e sonolento após a decolagem, o grupo comandado por Vagner Mancini pegou avião de carreira de Chapecó até Florianópolis, de onde seguiu de ônibus os 150 km até Tubarão. Nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), a Chape visita a equipe local pela segunda rodada do Catarinense.

O trajeto durou cerca de 45 minutos e foi encarado com extrema naturalidade pelos jogadores. Ainda no aeroporto de Chapecó, o grupo mostrou entrosamento com muitas brincadeiras entre si. O assédio também foi grande e o tempo de espera até o horário de voo foi dividido entre a tradicional resenha e fotos com torcedores. Quando o avião decolou, a empolgação deu lugar ao cansaço.

Com o treinamento logo pela manhã, a maioria dos jogadores pegou no sono minutos depois do avião deixar o solo chapecoense. O voo aconteceu sem qualquer tipo de intercorrência ou menção a presença do elenco na aeronave pela equipe de cabine. A maior reação foram palavras de boa sorte durante o desembarque.

“Passou. Foi uma tragédia, já passou. Tem de seguir. Todo mundo viajou para chegar até aqui. Estamos acostumados com essa vida. Tudo tranquilo. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo”, disse Douglas Grolli.

Na madrugada do dia 29 de novembro do ano passado, o avião que levava a delegação da Chape para a decisão da Copa Sul-Americana, na Colômbia, caiu quando se aproximava do aeroporto de Medellín por falta de combustível. Apesar disso, Rui Costa, diretor de futebol, destaca que viajar faz parte da rotina da equipe.

“É mais uma viagem para nós. Faz parte da nossa rotina viajar de avião. A melhor maneira de enfrentarmos é assim”, falou.

Túlio de Melo, que já havia defendido a Chapecoense antes do acidente, sequer havia relacionado a viagem à queda do avião que levava o elenco a Medellín.

“Você acabou de me despertar para isso agora. Tranquilo, sem nenhum estresse. Sabemos que o que aconteceu foi uma situação bem peculiar, bem diferente. As companhias aéreas brasileiras são das melhores do mundo”, completou.

No desastre, 71 pessoas morreram. Houve seis sobreviventes, sendo três jogadores da equipe: o goleiro Jackson Follmann, o lateral alan Ruschel e o zagueiro Neto. Sobreviveram, ainda, o jornalista Rafael Henzel e dois integrantes da tripulação: Ximena Suárez e Erwin Tumiri, ambos bolivianos.