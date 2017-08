Traficantes que usavam fogos de artifícios para alertar sobre a presença da polícia são presos em Dourados

Divulgação/Assecom 3° BPM

Wellington Fraca da Cruz Espindola (27) morador no João Paulo 2, Adriele Alves Pereira (25) moradora na Vila São Francisco, e ainda três adolescentes moradores na região do jardim Jóquei Clube, Vila Industrial e Jardim Porto Belo, foram presos e apreendidos por uma das equipes do GETAM do 3º BPM na noite dessa quinta-feira (10) por tráfico de drogas.

Conforme boletim de ocorrência os militares estariam realizados o patrulhamento ostensivo pela rua Joaquim de Almeida no bairro João Paulo 2, quando se depararam com duas pessoas em uma moto que quando notaram a presença policial, o carona identificado posteriormente como um adolescente de 17 anos, “pulou” da motocicleta e invadiu uma residência naquela rua, sendo detido pelos policiais. Com o mesmo foi entrado 20 reais no bolso.

Um dos acusados, Welinton, que estava na frente de uma construção próximo ao local da abordagem, também correu para dentro da referida construção e arremessou uma sacola contendo pasta base de cocaína, sendo também, detido pela equipe policial. Como o mesmo foi encontrado a quantia de 70 reais no bolso.

Ocorre que denúncias relatavam que Wellinton e Adriele se utilizavam de adolescentes “aviãozinho” para fazer a distribuição e o tráfico de drogas na região. Foram apreendidos no local 4 fogos de artificio utilizados para alertar a presença policial na área e uma balança de precisão, comumente utilizada para pesar droga.

Outros dois adolescentes que estavam no local se disseram usuários de drogas e também foram encaminhados juntamente com Wellinton e Adriele até a DEPAC, sendo Welington autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. (Assecom 3° BPM)