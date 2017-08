Trabalhadores encaram até fila na chuva por atendimento da Funtrab

CAOS | Após fim de parceria com prefeitura, trabalhadores ficaram período sem atendimento em Dourados

HELIO DE FREITAS

Especial para o Diário MS

Divulgação

O atendimento emergencial iniciado segunda-feira pela Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) em Dourados foi encerrado ontem após dois dias com grande número de trabalhadores à procura do seguro-desemprego, emissão de carteira de trabalho e balcão de emprego. Muitos não conseguiram atendimento e terão de esperar até a segunda-feira (21) para outro serviço emergencial.

Desde 30 de junho deste ano o atendimento aos trabalhadores está em crise na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul. Naquela data, a Casa do Trabalhador pela Funtrab foi fechada após o fim de uma parceria com a prefeitura.

O órgão estadual alega que o município não cumpriu um termo de cooperação assinado em 2016 para fornecer servidores. Já a prefeitura alega que a Funtrab pediu um número exagerado de funcionários e optou por fazer parceria com a Superintendência do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), mas não consegue atender toda a demanda.

De acordo com a assessoria da Funtrab, durante dois dias da semana uma equipe será deslocada de Campo Grande para atendimento em Dourados. Em função do grande número de pessoas que procuraram os serviços na Casa do trabalhador, não houve condições de atender a todos até ontem. Uma grande fila se formou até do lado de fora, tanto na segunda quanto ontem.

O diretor-presidente da Fundação, Wilton Acosta, prometeu atendimento emergencial em dois dias todas as semanas até a volta definitiva dos trabalhos na Casa do Trabalhador de Dourados.

Ele avisou aos trabalhadores que na segunda, dia 21, e na terça, dia 22, o expediente será normal na Casa do Trabalhador, na Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1680, no Centro. O funcionamento em definitivo, no entanto, ainda não tem data definida. A Funtrab alega que precisa contratar e treinar os servidores.

Nos dias 31 de julho, 1º e 2 deste mês, a prefeitura e a Superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego fizeram um mutirão em Dourados com 712 procedimentos, entre emissão de carteira de trabalho e encaminhamento de pedido de seguro desemprego.

O atendimento emergencial ocorreu para tentar reduzir a fila de espera, iniciada após o fechamento da Casa do Trabalhador. Instalado no Pavilhão de Eventos Dom Teodardo Leitz, na Rua Coronel Ponciano, o mutirão atendeu 50 trabalhadores com emissão de Carteira de Trabalho e 220 com pedidos de seguro-desemprego na segunda. No dia seguinte, foram 92 carteiras de trabalho emitidas e 170 pedidos de seguro desemprego. Já no dia 2 a unidade emitiu 60 carteiras de trabalho e fez 120 pedidos para seguro desemprego.